إندونيسيا تلغي القيود المتبقية لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلغاء جميع الإجراءات المتبقية من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لأن معظم السكان لديهم بالفعل أجسام مضادة ضد المرض.