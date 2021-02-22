ألمانيا تسجل 4369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المانيا اليوم تسجيل 62 حالة وفاة بالإضافة إلى 4369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه الاعداد اليومية الجديدة إلى 67903 حالات وفاة و2390928 إصابة بالفيروس التاجي.