اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا الأربعاء

أعلن منسق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليابان تارو كونو، اليوم الاثنين، بدء محاكاة للتطعيم ضد الفيروس التاجي في كاواساكي قرب العاصمة طوكيو بعد غد الأربعاء وكشف كونو الذي يشغل أيضًا منصب وزير الإصلاح الإداري، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الخطة في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لبدء التطعيمات ضد فيروس كورونا بحلول أواخر فبراير المقبل، بعد التحقق من سلامة اللقاحات وفعاليتها وقال كونو خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب: "سوف نقيم المدة التي يستغرقها (التطعيم) ثم نبلغ البلديات بالنتائج ووصف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عملية التطعيم بأنه إجراء رئيسي في مواجهة فيروس كورونا، قائلا خلال نفس الاجتماع إنه يريد "تقديم اللقاحات بسرعة إلى الناس"، متعهدا بتقديم معلومات دقيقة حول نتائج التطعيم.

ومن المقرر أن تتلقى اليابان 310 ملايين جرعة لقاح من شركتين أمريكيتين للأدوية، وهما شركة فايزر ومودرنا بجانب لقاح شركة استرازينيكا للأدوية البريطانية، ليكون مجموع اللقاحات كافيا لـ 157 مليون شخص ومن المتوقع أن تكون فئة العاملين في المجال الطبي هي الأولى التي تتلقى اللقاح يليها الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر ثم الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية سابقا وأولئك الذين يقومون برعاية المسنين، وستكون الحكومة المركزية مسؤولة عن تأمين اللقاحات، وسيتم ترك عملية التطعيم للحكومات المحلية وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية مؤخرًا أن 80 في المائة من عواصم المقاطعات اليابانية البالغ عددها 47 ترى أن تأمين عدد كافٍ من العاملين الطبيين للتطعيم يمثل تحديًا.