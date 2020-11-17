تسجيل 195 وفاة و 1932 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1932 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 195 وفاة وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 537.871 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.616 حالة وفاة .