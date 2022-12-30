ماليزيا تعلن عن قيود جديدة بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الصين

أعلنت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى اليوم الجمعة أنه سيتعين على جميع الوافدين إلى البلاد الخضوع لفحوصات درجة الحرارة للكشف عن الإصابة بالحمى، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .