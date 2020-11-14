مرض السكري يضاعف خطر الوفاة بالفيروس

كشف بحث جديد نشر أول من أمس (الخميس) في مجلة «لانسيت» الطبية البريطانية، أن خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد يتضاعف مع مرضى السكري. وذكر البحث المنشور بالمجلة أنه «أصبح من الواضح أن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم قابلية أكبر خلال حالات الطوارئ الصحية بالتعرض بمعدل الضعف لخطر المرض الشديد أو الوفاة مرتين على الأقل» بعد الإصابة بالفيروس، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووجد أطباء وعلماء من دول مثل أستراليا والصين وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة أن «الأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو الأمراض المصاحبة أو كليهما» معرضون «بشكل خاص» للإصابة بـ«كوفيد - 19». وهو مرض بالجهاز التنفسي ناجم عن الفيروس. ووفقاً للبيانات الرسمية التي جمعتها جامعة «جونز هوبكنز»، توفي ما يقرب من 3.‏1 مليون شخص بعد الإصابة بالفيروس. وتظهر البيانات الرسمية إصابة أكثر من 52 مليون شخص على مستوى العالم، رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 700 مليون. ووصف الباحثون العبء العالمي لمرض السكري بأنه «صاعق»، حيث تأثر بالمرض ما يقدر بنحو 463 مليون شخص في عام 2019. وقال فريق البحث، الذي يضم أكاديميين من «الجامعة الصينية» في هونغ كونغ و«إمبريال كوليدغ» في لندن، إن نحو 2.‏4 مليون شخص لقوا حتفهم العام الماضي «نتيجة للمرض ومضاعفاته».