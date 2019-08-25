اللب السورى وعلاقته بمشكلة الوزن الزائد لدى الفتيات

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الوزن الزائد ، وتبدأ حينها في عمل حمية غذائية، لكن أغلبهن يشعرن بالملل من تناول الوجبات الخاصة بالريجيم ، لذلك يمكن اللجوء لـ"اللب السوري" كنوع من كسر الروتين حيث له الكثير من الفوائد، ولا يتسبب في زيادة الوزن، وأبرز فوائده نقلا عن موقع" daily medical"

يحتوي على الألياف

إن زيادة تناول الألياف هي خطوة هامة يمكن اتخاذها وحدها لدعم فقدان الوزن، لأن الألياف تمتص الماء، فهي تتضخم في المعدة، وتشكل كتلة تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، مما يقلل من رغبتك في تناول المزيد من الأطعمة، كما أن الألياف تساعد في تعزيز عملية الهضم.

يحتوي على الدهون غير المشبعة

إن حوالي من 75% من إجمالي السعرات الحرارية في بذور دوار الشمس تأتي من الدهون، ولكنها في الأساس دهون صحية غير مشبعة، كما لا يحتوي اللب السوري على الكولسترول، ونسبة الدهون المشبعة به قليلة جدا، حيث تحتوي الحفنة منه على 14 جرام من الدهون الكلية، منها أحادية غير مشبعة، و 9 جرام منها دهون متعددة غير مشبعة.

يحتوي على السيلينيوم

تحتوي حفنة عباد الشمس على 22 ميكروجرام من السيلينيوم، وهو هام في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية، حيث أنها تحتاج إلى السيلينيوم واليود لإنتاج هرموناتها، والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي.

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