وزير الصحة الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية وقال ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية: "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين"، مضيفا أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176، بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

وفي وقت سابق، جاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إيجابية، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي. وأعلنت الرئاسة في بيان أن زيلينسكي (42 عاما) والذي أُصيبت زوجته أيضا بالمرض منذ أشهر، "جاءت نتيجة فحصه لكوفيد-19 إيجابية" وأضاف البيان أن الرئيس "يشعر أنه بخير وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد، أثناء عزل نفسه" وكتب على فيسبوك: "حرارتي 37.5 درجة مئوية. معظم الأشخاص يتعافون من كوفيد-19 وانني واثق بأنني سأتعافى أيضا".