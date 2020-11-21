الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن سبعا من تلك الحالات منقولة محليا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.