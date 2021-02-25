إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي
آخر تحديث GMT10:42:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي

إصابات كورونا
موسكو - العرب اليوم

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثالث على التوالي أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر العام الماضي وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 11198 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11749 إصابة أمس الأربعاء و11823 إصابة الثلاثاء)، أي أدنى حصيلة منذ السابع من أكتوبر وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1406 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (911 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 446 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 383 وفاة أمس، فيما تماثل 16102 شخصان للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و212100 إصابة مؤكدة، منها 84876 حالة وفاة و359560 حالة نشطة وثلاثة ملايين و767664 حالة شفاء وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 110 ملايين فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 162 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال نحو 580 ألف شخص تحت الرقابة الطبية وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي



أخبار ذات صلة

GMT 13:09 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

GMT 12:14 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

وزير الصحة العراقي يعلن اللقاح الصيني سيصل بغداد بداية مارس المقبل
العرب اليوم - وزير الصحة العراقي يعلن اللقاح الصيني سيصل بغداد بداية مارس المقبل

GMT 08:51 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

تراجع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا
العرب اليوم - تراجع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا

GMT 06:53 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

تركيا تسجل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - تركيا تسجل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

GMT 11:53 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير

فلسطين تسجل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - فلسطين تسجل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحدث إطلالات كيم كارداشيان بعد إعلان طلاقها من كانييه ويست

واشنطن - العرب اليوم

انشغلت عناوين المجلات الأميركية والعالمية في الفترة الأخيرة بخبر طلاق كيم كارداشيان وكانييه ويست، لكن أحدث إطلالات كيم كارداشيان كانت أيضاً لافتة خصوصاً أنها الأولى لها بعد إعلان الطلاق رسمياً. وفي أحدث إطلالات كيم كارداشيان، تألقت بلوك كاجول.يبدو أن كيم كارداشيان تُشغل نفسها في الفترة الأخيرة بالعمل، وخصوصاً على علامتها الخاصة للأزياء SKIMS، حيث من المتوقّع أن تطلق مجموعة جديدة هذا الأسبوع. وجاءت أحدث إطلالات كيم كارداشيان بتوقيعها الخاص، كاشفةً عن الملابس الرياضية من مجموعة SKIMS. وقد إختارت كيم طقماً بلون نيود المفضّلة لديها، وهو مؤلّف من كروب توب بأكمام طويلة وسروال رياضي خصره عالٍ مع العقدة وضيّق عند الطرف. وقد أكملت اللوك بحذاء من الفرو بكعب مسطّح. وفي أحدث إطلالات كيم كارداشيان، إعتمدت لوناً واحداً لكامل اللوك وهي خدع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:00 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

طرق ارتداء أزياء الشبك موضة ربيع 2021 بأساليب خارجة عن المألوف
العرب اليوم - طرق ارتداء أزياء الشبك موضة ربيع 2021 بأساليب خارجة عن المألوف

GMT 01:15 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

"نافورة النخلة" وجهة سياحية إماراتية ساحرة
العرب اليوم - "نافورة النخلة" وجهة سياحية إماراتية ساحرة

GMT 01:56 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

تعرف على أفكار مبتكرة لتزيين السلالم الداخلية لمنزلك
العرب اليوم - تعرف على أفكار مبتكرة لتزيين السلالم الداخلية لمنزلك

GMT 00:22 2021 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

الولايات المتحدة تحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العرب اليوم - الولايات المتحدة تحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

GMT 01:53 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

أستراليا تقر قانونًا يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام
العرب اليوم - أستراليا تقر قانونًا يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:16 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

دراسة تكشف معلومات مثيرة عن أكبر ثقب أسود بمجرتنا
العرب اليوم - دراسة تكشف معلومات مثيرة عن أكبر ثقب أسود بمجرتنا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 14:21 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز
العرب اليوم - تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز

GMT 14:27 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد
العرب اليوم - وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد

GMT 04:21 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

موسك يتربع على عرش أغنى رجل في العالم
العرب اليوم - موسك يتربع على عرش أغنى رجل في العالم

GMT 04:11 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"
العرب اليوم - جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"

GMT 03:25 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية

GMT 01:56 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية
العرب اليوم - مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية

GMT 03:45 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021

GMT 06:43 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

"هابل" يكتشف دليلا على وجود نظام طقس على كوكب خارج المجموعة الشمسية
العرب اليوم - "هابل" يكتشف دليلا على وجود نظام طقس على كوكب خارج المجموعة الشمسية

GMT 08:26 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

استطلاع رأي يظهر أن "واتس آب" التطبيق الأكثر شعبية لدى الروس
العرب اليوم - استطلاع رأي يظهر أن "واتس آب" التطبيق الأكثر شعبية لدى الروس

GMT 01:28 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

سوني تستعرض جيلًا جديدًا من التلفزيونات الذكية بمواصفات متطورة
العرب اليوم - سوني تستعرض جيلًا جديدًا من التلفزيونات الذكية بمواصفات متطورة

GMT 08:17 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع
العرب اليوم - رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 01:22 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

فيزيائيان يكشفان عن طريقة واحدة يمكن للبشر أن يدخلوا بها بأمان ثقبا أسود في رحلة مرعبة
العرب اليوم - فيزيائيان يكشفان عن طريقة واحدة يمكن للبشر أن يدخلوا بها بأمان ثقبا أسود في رحلة مرعبة

GMT 06:15 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

أدوات بسيطة تنقذ سيارتك من "الغرز" دون مساعدة خارجية
العرب اليوم - أدوات بسيطة تنقذ سيارتك من "الغرز" دون مساعدة خارجية

GMT 11:48 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

"سحر أسود" يُثير الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - "سحر أسود" يُثير الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 05:45 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

الهند تتسلم نهاية عام 2021 أول فوج من "إس - 400"
العرب اليوم - الهند تتسلم نهاية عام 2021 أول فوج من "إس - 400"

GMT 16:22 2018 السبت ,19 أيار / مايو

منة فضالي تزوجت الملحن محمد ضياء الدين في السر
العرب اليوم - منة فضالي تزوجت الملحن محمد ضياء الدين في السر

GMT 01:55 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

ياسمين خطاب تطرح "تربونات" وملابس للمحجبات في 2018
العرب اليوم - ياسمين خطاب تطرح "تربونات" وملابس للمحجبات في 2018

GMT 11:22 2014 الأربعاء ,02 تموز / يوليو

سليمان عميرات المناضل من أجل الإستقلال و الديمقراطية
العرب اليوم - سليمان عميرات المناضل من أجل الإستقلال و الديمقراطية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab