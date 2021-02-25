إصابات كورونا في روسيا تحت 12 ألفا لليوم الثالث على التوالي

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثالث على التوالي أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر العام الماضي وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 11198 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11749 إصابة أمس الأربعاء و11823 إصابة الثلاثاء)، أي أدنى حصيلة منذ السابع من أكتوبر وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1406 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (911 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 446 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 383 وفاة أمس، فيما تماثل 16102 شخصان للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و212100 إصابة مؤكدة، منها 84876 حالة وفاة و359560 حالة نشطة وثلاثة ملايين و767664 حالة شفاء وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 110 ملايين فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 162 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال نحو 580 ألف شخص تحت الرقابة الطبية وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT