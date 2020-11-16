روسيا تسجل 22778 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 22778 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 303 وفيات وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.948.603 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 33.489 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.453.849 حالة .