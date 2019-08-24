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أنواع حب الشباب وطرق علاجه

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العرب اليوم - أنواع حب الشباب وطرق علاجه

حب الشباب وطرق علاجه
القاهرة - العرب اليوم
دائما ما تحرص حواء على إبراز جمالها والحفاظ على نضارة وصحة بشرتها، لذلك يمثل حب الشباب كابوسا مرعبا للعديد من الفتيات، حيث يشوه جمال البشرة، بسبب تركه للكثير من العلامات والبقع السوداء، لذلك نقلا عن موقع"boldsky"  سنوضح ما هو حب الشباب وأنواعه، وكيف يمكن علاجه، من خلال الأسطر التالية:   أنواع حب الشباب:   حب الشباب النشط الألم والاحمرار والالتهابات هى علامات حب الشباب النشط، ويحتاج علاج حب الشباب لهذا النوع من حب الشباب إلى استعمال زيت شجرة الشاي، حيث يقلل من ظهور الحبوب.   حب الشباب الكيسي عندما يكون حب الشباب أكثر سوءا، يطلق عليه حب الشباب الكيسي، ولعلاج بقع حب  الشباب الكيسي إبر صغيرة تخترق الجلد قد يبدو الأمر مخيفًا، لكن استخدام هذه التصحيحات آمن وغير مؤلم تمامًا.   طرق بسيطة لعلاج حب الشباب:   • استخدام منظف معتدل، قومي بتنظيف وجهك بلطف واتركيه حتى يجف.   • ضعي لاصقة على المنطقة المصابة.   • اتركيهها لمدة 7-8 ساعات.   • قشريها برفق لاحقًا.
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أنواع حب الشباب وطرق علاجه أنواع حب الشباب وطرق علاجه



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