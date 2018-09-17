كبار السن فى اليابان يحتفلون بيوم عيد المسنين بممارسة الرياضة

احتفل مجموعة من المسنين والعمال فى منتصف العمر باليابان اليوم الاثنين، بيوم عيد المسنين فى العاصمة اليابانية طوكيو.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بطوكيو بالعيد وقف المسنين أو من تجاوز الستين ويمسك فى يده "الدمبل" الخشبية لممارسة الرياضة والرقص احتفالا بهذه المناسبة.

وقامت السلطات اليابانية مؤخرا بمسح حكومى كانت من أهم نتائجه أن ‏25%‏ من اليابانيين تجاوزوا سن الـ‏65‏ عاما أى ‏31‏ مليون مسن فى اليابان‏ .

وصرحت وزارة الشئون الداخلية، نقلا عن موقع' بوابتك لليابان' بأن هذا الرقم تزايد عن العام الماضى حيث يعد أعلى بمليون ومائة وعشرين ألفا عن العام الماضى، يذكر أن عيد' إحترام المسنين' تحتفل به اليابان كل عام لمن تجاوز سن الـ60 عاما.