طرق مختلفة لعلاج الحول عند الأطفال

الحول من المشاكل التى يتعرض لها الأطفال مما تؤثر على رؤية العين، وهو عبارة عن عدم التقاء العينين عند النظر لنفس الشيء، وقد تسبب هذه المشكلة ذعر للأبوين، وقد يكون ذلك نتيجة عيوب خلقية أو كسل العين أو وجود مشكلة فى الأعصاب.

وحسب ما ذكره موقع evaluation فإن هناك بعض الطرق المختلفة التى تساعد فى علاج الحول عند الأطفال وهى:

1: ارتداء النظارة الطبيبة المناسبة للطفل حسب ما يصفه الطبيب، وذلك فى حالة وجود مشكلة فى الإبصار سواء طول النظر أو قصره.

2: ينصح بعض الأطباء بعمل تمارين العين الخاصة بالعضلات التى تتحكم فى حركة العين، خصوصا التى تتعرض لتحريك العضلات التى تتحكم فى حركة العين.

3: قد يحتاج البعض الحقن فى عضلات العين. وتكون طريقة العلاج حسب ما يحدده الطبيب سواء جراحيا أو بتناول بعض الأدوية.

وفى الغالب يكون الحول نتيجة وجود عيوب خلقية والتى تظهر فى الستة شهر الأولى بعد الولادة أو نتيجة عيوب الإبصار وكسل العين، ومشاكل فى الأعصاب مثل الالتهاب وضعف عضلات العين واستسقاء المخ والضغط على الأعصاب.