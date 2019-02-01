الأطباء يؤكدون ضرورة شرب الكثير من المياه في الشتاء

يظنّ البعض أن حاجة أجسامنا للمياه في فصل الشّتاء تقلّ، وهو معتقدٌ خاطئ يحذّر الاطبّاء من خطورته على صحّة الانسان، لانّ الحقيقة هي أنّنا نحتاج أيضاً الى شرب الكثير من المياه في الشّتاء ولو أننا لم نشعر بالعطش في غياب الحرّ.

في هذا المقال سنطلعكم على المؤشّرات التي تُشير الى نقص الجسم من المياه والتي يجب التنبّه اليها جيّدا لتدارك النّشاف الذي يمكن أن يلحق بنا.

أوّلا: الصّداع

إنّ الشّعور بصداع وبوجعٍ في الرأس وبجفاف في الحلق هو دليلٌ صارخ على حاجتنا للمياه، لذا من الضروري شرب 3 ليترات من المياه خلال النهار لتدارك هذه الاعراض.

ثانياً: التعب والدوار

الشّعور بالتعب وبالدوار وبقلّة النشاط يعود في بعض الاحيان الى نقصٍ كبيرٍ في المياه في أجسامنا. التعب والدوخة هما جرسا إنذار لحاجتنا لشرب المياه، قبل الاسراع الى تناول وجبة طعام أو بعض الحلويات.

ثالثاً: إصفرار لون البول

راقبوا جيّدا لون البول، فهو دليلٌ صارخٌ على كميّة المياه في أجسادنا. فإذا كان لونه داكناً، فهذا يعني أننا نعاني من قلّة السّوائل في الجسم، ما قد يتسبّب بمشاكل صحّية كبيرة كجفاف وعجز الكلى.