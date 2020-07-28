نائب ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح ضد كورونا
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نائب ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح ضد كورونا

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العرب اليوم - نائب ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح ضد كورونا

لقاح ضد فيروس "كورونا"
واشنطن - العرب اليوم

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الأمريكية قد أذنت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا ونقلت قناة تلفزيون "WPTV" عن بنس أن المرحلة الثالثة من الاختبارات على اللقاح ستبدأ في 89 مركزا بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيشارك فيها حوالي 30 ألف شخص.

وأفاد نائب الرئيس الامريكي بأن شركة المستحضرات الصيدلانية "موديرنا"، القائمة على تطوير اللقاح، بدأت المرحلة الأولى من التجارب في مارس 2020، عقب أسابيع قليلة من الحصول على الشفرة الوراثية للفيروس التاجي. يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت أعلنت مؤخرا أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي، الذي يعكف على تطويره مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد وصلت إلى نهايتها.

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نائب ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح ضد كورونا نائب ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح ضد كورونا



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