إصابات كورونا في أميركا تسجل حصيلة قياسية خطيرة خلال 24 ساعة
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إصابات كورونا في أميركا تسجل حصيلة قياسية "خطيرة" خلال 24 ساعة

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العرب اليوم - إصابات كورونا في أميركا تسجل حصيلة قياسية "خطيرة" خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

سجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكثر من 210 آلاف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في أعلى حصيلة على الإطلاق في البلاد منذ بدء الوباء وذكرت الجامعة أن عدد الوفيات الجديدة من جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907، وهو واحد من أسوأ أرقام الوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة من جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء وأعلن حاكم كاليفورنيا، الخميس، أنّه سيتمّ حظر التجمّعات والأنشطة غير الضروريّة في كلّ مناطق الولاية التي يُحتمل أن تؤدّي فيها جائحة كوفيد-19 إلى استنفاد طاقة المستشفيات الاستيعابيّة.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عبر شبكة "سي إن إن"، الخميس، أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا وقال بادين: "طلبتُ من فاوتشي أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وأن يكون مستشاري الطبي الرئيسي وأن يكون جزءا من فريق كوفيد" وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".

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إصابات كورونا في أميركا تسجل حصيلة قياسية خطيرة خلال 24 ساعة إصابات كورونا في أميركا تسجل حصيلة قياسية خطيرة خلال 24 ساعة



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