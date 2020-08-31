«الصحة البحرينية» تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لوافد يبلغ من العمر 73 عاماً

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لوافد يبلغ من العمر 73 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه.