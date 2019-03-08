خطوات سريعة لإسعاف طفلك اذا تناول أكل مسمم او شرب كلور

شقاوة الأطفال تجلب لهم وللاهل المتاعب، ويقعون في العديد من المشاكل التي تسبب أضرار على صحتهم، ومنها قيام الطفل بالعبث في الأشياء وبلع ما تقع عليه يديه، مما قد يصيبه بالتسمم.

بعض الأطفال يصابون بالتسمم لعدة أسباب منها ابتلاع الأدوية ويسبب لهم تسمم دوائي، وتسمم كيميائي عندما يستنشقون او يتناولون مواد كيميائية خطيرة، وهناك نوع أخر للتسمم يحدث للأطفال خاصة لضعف مناعتهم، وهي التسمم الغذائي مثل ما تعرض له عدد من تلاميذ المدارس في أكثر من محافظة.

وهناك طرق عمل الإسعافات الأولية، للأنواع المختلفة من التسمم، بحسب ما ذكره موقع "kids health"، ونذكرها.

التسمم الغذائي: يمكن التعامل مع التسمم الغذائي في المنزل عبر إعطاء الطفل ما يكفي من السوائل مثل "الشاي بالأعشاب والزنجبيل والليمون"، والتي تحل محل ما فقده الجسم من سوائل.

تساعد هذه السوائل جسم طفلك على التغلب على الجفاف الذي يصيبه بعد فقدان السوائل، وأعراض الجفاف هي " العطش الشديد وقلة أو انعدام التبول والشعور بالدوار"، وتساعد السوائل على التقليل من آلام المعدة، يجب اعطاء الطفل الأدوية الخافضة للحرارة، وتقديم الأطعمة غير الصلبة، ولا يجب أن يتناول الحليب.

وفي بعض الحالات يجب الذهاب للطبيب، وذلك حينما يسوء الأمر ويستمر الإسهال والقئ لأكثر من 12 ساعة ويستمر ارتفاع درجة الحرارة وقئ دم.

التسمم الدوائي: قد يعبث طفلك في الأدوية ويتناول بعضًا منه، مما يشكل خطرًا على صحته، وفي هذه الحالة فسيظهر عليه أعراض منها اتساع حدقتا العين أو انقباضهما بشكل غير طبيعي وصعوبة في التنفس قد تصل إلى توقف التنفس وقئ و لكنه لا يحدث مباشرة و لكن يجب أن نتوقع حدوثه. حدوث ازرقاق في بعض الأحيان. انخفاض في ضغط الدم.

وعند حدوث التسمم لطفلك عليكٍ القيام بعدة أمور لإسعافه بسرعة، وهي أن تجعليه يستلقي على جانبه مع ميلان الجسم إلى طرف الرأس، دفعه للتقئ، ومراقبة ضغط الدم ودرجة حرارته وإجراء التنفس الإصطناعي له.

التسمم الكيميائي: قد يقوم الطفل ببلع مواد التنظيف مثل الكلور أو غيرها، وتظهر عليه أعراض منها الغثيان والقيء وكثيرًا ما يكون له رائحة مميزة كرائحة اللوز المر في بعض الحالات أو رائحة الثوم في حالات أخرى، والإصابة بآلام في البطن وضيق في التنفس.

ويتم عمل الإسعافات اللازمة في هذا التسمم بجعله يتناول الحليب البارد، ولا يجب أن تجعليه أن يتقئ.

وفي حال استنشاق المواد الكيميائية مثل الفرومالين، فيجب أن تقومين بغسل وجهه جيدًا واستنشاق ماء فاتر نضيف ويجب تهوية المكان جيدًا. ووتدفعة الطفل في حال شعوره بالبرد أو القشعريرة.