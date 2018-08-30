

قالت منظمة الصحة العالمية إن من المبكر جدا القول إن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية بدأ يستقر وذلك بسبب صعوبة التعرف على حالات الإصابة الجديدة قرب المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وكان 112 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة قد تم تحديدها منذ الأول من أغسطس الماضي في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري الواقعين في شرق الكونجو، بينها 75 حالة وفاة، وذلك بحسب بيانات صدرت عن وزارة الصحة بالكونجو امس الاول.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس إن المنظمة طلبت من عدد من الدول وزعماء محليين التفاوض مع الجماعات المتمردة في المنطقة لإتاحة الوصول إلى "المناطق الحمراء".