قالت منظمة الصحة العالمية إن من المبكر جدا القول إن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية بدأ يستقر وذلك بسبب صعوبة التعرف على حالات الإصابة الجديدة قرب المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
وكان 112 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة قد تم تحديدها منذ الأول من أغسطس الماضي في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري الواقعين في شرق الكونجو، بينها 75 حالة وفاة، وذلك بحسب بيانات صدرت عن وزارة الصحة بالكونجو امس الاول.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس إن المنظمة طلبت من عدد من الدول وزعماء محليين التفاوض مع الجماعات المتمردة في المنطقة لإتاحة الوصول إلى "المناطق الحمراء".
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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