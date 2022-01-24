الصين تتمكن من وقف تفشي كورونا في مدينة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمةفي شهر واحد

في غضون شهر واحد، تمكنت السلطات الصينية من وقف تفشي "كوفيد – 19" في مدينة شيان التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة. وذكرت بيانات رسمية أن 275 فقط من المصابين بقوا في مستشفيات إقليم شنشي، من بين أكثر من ألفي شخص، من دون احتساب أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض ونجحت السلطات في وقف تفشى العدوى من خلال إجراءات صارمة، حيث جرى إغلاق مدينة شيان، المركز الإداري لإقليم شنشي، وعزلها عن جميع المناطق الأخرى في الصين.