الأرجنتين تبدأ اليوم التحصن باللقاح الروسي ضد كورونا

ينطلق التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا بواسطة لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الأرجنتين، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، حيث جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلاد ويخطط في البداية تطعيم الأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة، وسيكون ذلك متاحا مباشرة في مكان العمل كما بدأت السلطات المحلية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، وقد عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.

وكما صرّح وزير الصحة الأرجنتيني، غينيس غونزاليس، يبدأ التطعيم في جميع أنحاء البلاد في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، الموافق للساعة 15:00 بتوقيت موسكو وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في يناير وفبراير القادمين بمقدار 5 و 14 مليونًا على التوالي، من أجل تلقيح جميع الأطباء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأفراد الأمن، فيما سيكون التطعيم طوعيا وجرى تسليم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، التي تتكون من 300000 جرعة، إلى الأرجنتين في 24 ديسمبر.

المصدر: iz.ru