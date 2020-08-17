الصحة البحرينية تعلن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطنة 55 عاماً والأخرى لوافد 42 عاماً

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 55 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 42 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما.