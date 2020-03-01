أرمينيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على فيسبوك إن أرمينيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران المجاورة.

وأضاف أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما والذى وصل أرمينيا يوم الجمعة ذهب إلى طبيب بعد شعوره بأنه لم يكن على ما يرام.

وقال باشينيان "إنه الآن فى حالة جيدة" مضيفا أن السلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال به.

وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

فيما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، مساء أمس ، أن الحكومة الإيرانية قررت تخفيض ساعات العمل فى الدوائر الرسمية والمصارف مؤقتا بسبب كورونا.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهى نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد المتفشى فى إيران، وحصد حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593، فى أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع فى إيران، وتضاربت أعداد المتوفيين بين وزارة الصحة الإيرانية وأعداد أخرى أعلنتها بى بى سى على نسختها الفارسية التى كشفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية وهو رقم رفضته الصحة الإيرانية.

وتواجة هذه الوزارة داخل إيران وخارجها اتهامات بعدم الشفافية بعد تفشى الفيروس، وأصبحت إيران تتصدر إيران قائمة الدول التى شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ الفيروس.

كما أعلن متحدث البرلمان الإيرانى، أسد الله عباسى، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحسين اشعار آخر.