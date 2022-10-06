ارتفاع حصيلة تفشي «الكوليرا» في سوريا و«الصحة العالمية» تحذر
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ارتفاع حصيلة تفشي «الكوليرا» في سوريا و«الصحة العالمية» تحذر

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة تفشي «الكوليرا» في سوريا و«الصحة العالمية» تحذر

منظمة الصحة العالمية
واشنطن ـ العرب اليوم

توفي 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا، الذي يسجّل انتشاراً في سوريا منذ الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة، في وقت حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع "بشكل مقلق".

وأوردت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة قد بلغ 594 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، العدد الأكبر منها في محافظة حلب (شمال).

وسجّلت الوزارة 39 حالة وفاة، 34 منها في حلب، موضحة أنّ "معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".

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ارتفاع حصيلة تفشي «الكوليرا» في سوريا و«الصحة العالمية» تحذر ارتفاع حصيلة تفشي «الكوليرا» في سوريا و«الصحة العالمية» تحذر



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