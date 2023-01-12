 روسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

أكدت الهيئة، أنه تم تسجيل أول إصابة بمتغير "أوميكرون" الفرعى شديد العدوى فى مقاطعة بينزا، خلال برنامج مراقبة بيانات تسلسل جينوم الفيروس التاجى المستجد.

وأشارت إلى أنه -فى الوقت الحاضر- سجلت فى روسيا مجموعة واسعة من متغيرات "أوميكرون" الفرعية، ولكن يبقى المتغير "ВА.5" الأكثر انتشارا، أما متغير "دلتا" الذى انتشر على نطاق واسع فى النصف الثانى من عام 2021، فقد اكتشف فى حالات معدودة فى خريف العام الماضى ولم تسجل أى إصابة ببقية المتغيرات.