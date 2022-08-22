نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود
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نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود

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العرب اليوم - نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود

جدري القرود
واشنطن ـ العرب اليوم

أبلغت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية، ، عن أول حالة إصابة بجدري القرود لدى حدث ، حيث تستمر الأرقام في الارتفاع على مستوى البلاد.

 

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نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود



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