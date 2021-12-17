أوصت السلطات الصحّية الأميركية، مساء باستخدام لقاحي «فايزر» و«موديرنا» بدلاً من «جونسون آند جونسون» في تطعيم جميع البالغين ضدّ «كوفيد - 19». وذلك بسبب تجلّطات دموية يُعتقد أنّ اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها.

وهذه التوصية الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) تمثّل ضربة موجعة لشركة «جونسون آند جونسون» المتّهم لقاحها بالوقوف خلف تسع وفيات في الولايات المتحدة.