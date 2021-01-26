كوريا الجنوبية تسجّل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 354 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,875, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,371.