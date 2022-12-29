المملكة المتحدة تعلن حالات وفاة جديدة بعدوى البكتيريا العقدية

أعلنت هيئة الصحة في اسكتلندا وفاة طفلين، متأثرين بعدوى البكتيريا العقدية Strep A، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة، 26 حالة وفاة منذ أن بدأت الجائحة في منتصف سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لموقع ذا صن البريطاني.