تعرف على تأثير الاستحمام اليومي بماء بارد على صحتك
آخر تحديث GMT12:40:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

تعرف على تأثير الاستحمام اليومي بماء بارد على صحتك

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرف على تأثير الاستحمام اليومي بماء بارد على صحتك

الاستحمام اليومي
القاهرة - العرب اليوم

الحمام البارد له فوائد عدة، من بينها تخفيف وجع العضلات والالتهابات، ومنح دفعة من الطاقة لتحسين المزاج، لكن أخذ الحمام بارد ليس سهلاً في البداية، إلا أنه يصبح مع الوقت تجربة يتطلع إليها المرء، يقول الخبراء، فالأمر ليس سيئاً، وهو يبدو أصعب في الذهن مما هو عليه، وتأثيراته تكمن في منح الطاقة وتخفيف أوجاع العضلات وتسريع شفائها وبناء الصلابة العقلية في ممارسة التمارين الرياضية، وفقاً لموقع "رنرز وورلد".

فالحمام البارد في الصباح يمنح دفعة طاقة لبدء اليوم، والرجفة القوية التي تسببها المياه الباردة في الصباح كافية لإيقاظ حتى الأشخاص الأكثر ضعفاً وهزالاً.

وهناك سبب لذلك يقول مؤسس استديو "ريكوفر" أرون دروجيوشفسكي في مدينة نيويورك: "فاندفاعة هرمون الأدرنالين التي تحصل عليها عند الانغماس كلياً في المياه الباردة تخلق تدفقاً لهرمون "نورابينفرين" الذي يساعد في زيادة الطاقة والتركيز ونتائج الأداء".

وهذه الطاقة تقلص الحاجة إلى تناول الكافيين، وفقا لدراسة صادرة عام 2016، في جورنال "بلس"، ذلك أن تأثير المنافع الأكثر شيوعا للمياه الباردة هو زيادة مستويات الطاقة المتصورة (بما في ذلك بالمقارنة مع تأثير الكافيين)، وهو ما يرفع مستوى التركيز والإنتاجية خلال الساعات القليلة الأولى من العمل أسرع مما تفعل القهوة.

وتكمن منافع الحمام البارد أيضاً في تخفيف أوجاع العضلات والتعافي من التمارين الرياضية، وفقاً للمدرب الشخصي وصاحب مؤسسة "هالسي للقوة واللياقة" في فيلادلفيا، هنري هالسي، حيث يقول: "عندما تضع مياه باردة على سطح الجلد، على سبيل المثال، يتدفق الدم الى المنطقة وهو ما يعزز الشفاء".

علاوة على ذلك، أظهرت دراسة عام 2009 في مجلة "نيو انجلند" للطب أن غمر الجسم في مياه باردة بعد عملية رفع أثقال أو جري أو ركوب دراجات يحسن شفاء العضلات والأوجاع"، وفيما أخذ حمام بارد ليس تماماً بالتأثير نفسه كما غمر الجسد في مياه جليدية، بيد أن هالسي ينصح: " إذا ما قمت بعدو سريع في أحد الأيام وأردت القيام بذلك في اليوم التالي، فان أخذ حمام بارد يمكنه ان يساعد في تحسين تمارين العدو في اليوم التالي". ويجب أن تكون المياه باردة لتحقيق ذلك، حوالي 40 درجة مئوية، وتوجيه المياه إلى منطقة معينة من العضلات التي جرى تمرينها الى أن يصل الدم الى السطح ويتحول الجلد إلى اللون الأحمر.

وفيما قد لا يكون أخذ حمامات باردة بالأمر السهل، يقول الخبراء أنه يمكن تحملها، وهذه العقلية تترجم على صعيد التمارين الرياضية عن طريق "بناء الصلابة العقلية" يقول هالسي. وبعد جهود قاسية وصعبة، قد يبدأ المرء في التطلع بحماس لأخذ حمامات باردة.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على تأثير الاستحمام اليومي بماء بارد على صحتك تعرف على تأثير الاستحمام اليومي بماء بارد على صحتك



أخبار ذات صلة

GMT 09:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

كيف تتجنب انتفاخ البطن ؟
العرب اليوم - كيف تتجنب انتفاخ البطن ؟

GMT 09:26 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

هذه الأطعمة تعالج انسداد الشرايين
العرب اليوم - هذه الأطعمة تعالج انسداد الشرايين

GMT 08:21 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

دراسة حديثة تكشف معلومات صادمة عن كل تفاحة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشف معلومات صادمة عن كل تفاحة

GMT 08:13 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

استيقاظ منتصف النوم أسبابه وطرق تجنبه
العرب اليوم - استيقاظ منتصف النوم أسبابه وطرق تجنبه

GMT 08:10 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

"ألسنة الكترونية" لرصد سرطان المثانة مبكراً
العرب اليوم - "ألسنة الكترونية" لرصد سرطان المثانة مبكراً

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت مرتدية فستانَا أحمر اللون منقوشًا بالزهور

صُورة سيلينا غوميز على اليخت تحصد مليون إعجاب

روما - العرب اليوم

سبعُ دقائق كانت كافية لكي تحطّم صورة المغنية سيلينا غوميز رقمًا قياسيًا جديدًا ولافتًا في الوقت ذاته، بعدما نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، لتحظى بمليون إعجاب خلال هذه الدقائق القليلة. وأطلت غوميز في الصورة مرتدية فستانَا أحمر اللون منقوشًا بالزهور أثناء تواجدها على يخت في البحر احتفالاً بعيد ميلادها الـ 27 في إيطاليا. ووصل عدد المعجبين بالصورة التى نشرتها غوميز حتى هذه اللحظة 13.928.812 مليون لايك ولا زال الرقم في ازدياد، في الوقت الذي يتابع النجمة العالمية عبر صفحتها على إنستغرام 154 مليون شخص، وهي ضمن قائمة أكثر نجوم العالم استحواذًا على عدد متابعين. وكانت غوميز برفقة مجموعة من أصدقائها منهم المنتج السينمائي أندريا إيرفولينو في رحلتها على سواحل إيطاليا، إذ تحرص النجمة على زيارتها في كل عام تقريبًا مثلما حدث العام الماضي. ولم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:59 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فستان زفاف عارضة أزياء تونسية يُشعل ضجَّة عبر مواقع التواصل
العرب اليوم - فستان زفاف عارضة أزياء تونسية يُشعل ضجَّة عبر مواقع التواصل

GMT 03:39 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

"موطن الفواكه" تستعد لاستقبال 200 مليون سائح
العرب اليوم - "موطن الفواكه" تستعد لاستقبال 200 مليون سائح

GMT 01:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

كيت ميدلتون والأمير وليام على "الكاريبي" لقضاء عطلتهما السنوية
العرب اليوم - كيت ميدلتون والأمير وليام على "الكاريبي" لقضاء عطلتهما السنوية

GMT 00:59 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

مايك بومبيو يؤكد سعي واشنطن إلى "صفقة شاملة" مع طهران
العرب اليوم - مايك بومبيو يؤكد سعي واشنطن إلى "صفقة شاملة" مع طهران

GMT 01:15 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

"الجمال النائم" أحدث صيحات تفاعل النجمات مع المتابعين عبر "إنستغرام"
العرب اليوم - "الجمال النائم" أحدث صيحات تفاعل النجمات مع المتابعين عبر "إنستغرام"

GMT 04:10 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

ميغان ماركل تجد حلًا خيريًا للتعامل مع الملابس والأحذية غير المُتطابقة في بريطانيا
العرب اليوم - ميغان ماركل تجد حلًا خيريًا للتعامل مع الملابس والأحذية غير المُتطابقة في بريطانيا

GMT 04:03 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

ماليزيا تستعد لحقبة تتزامن مع تنصيب السلطان عبد الله ملكًا
العرب اليوم - ماليزيا تستعد لحقبة تتزامن مع تنصيب السلطان عبد الله ملكًا

GMT 00:19 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

احصل على ديكورات غرف طعام بحوائط مميزة مع تصاميم جبسية
العرب اليوم - احصل على ديكورات غرف طعام بحوائط مميزة مع تصاميم جبسية

GMT 04:07 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

عبد الفتاح البرهان يؤكد أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار في حكم السودان
العرب اليوم - عبد الفتاح البرهان يؤكد أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار في حكم السودان

GMT 00:34 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان عن عمر يناهز الـ71 عامًا
العرب اليوم - وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان عن عمر يناهز الـ71 عامًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:20 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

غياب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي يتسبب في تجدد شائعات وفاته
العرب اليوم - غياب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي يتسبب في تجدد شائعات وفاته

GMT 10:46 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

تعليق دنيا سمير غانم على أزمتها مع زوجها
العرب اليوم - تعليق دنيا سمير غانم على أزمتها مع زوجها

GMT 16:40 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

نيرمين الفقي توضح سبب تغيبها عن عزاء فاروق الفيشاوي
العرب اليوم - نيرمين الفقي توضح سبب تغيبها عن عزاء فاروق الفيشاوي

GMT 07:51 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان
العرب اليوم - تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان

GMT 08:52 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
العرب اليوم - وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

GMT 00:49 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

خليل يؤكد أن الدولة تحتاج إلى خطة لإدارة الدين العام
العرب اليوم - خليل يؤكد أن الدولة تحتاج إلى خطة لإدارة الدين العام

GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
العرب اليوم - تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية

GMT 12:14 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالإرهاق وكل ما تفعله سيكون تحت الأضواء
العرب اليوم - تشعر بالإرهاق وكل ما تفعله سيكون تحت الأضواء

GMT 10:35 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

شهر مناسب لإدخال تغييرٍ على حياتك وتبنّي الجديد في عملك
العرب اليوم - شهر مناسب لإدخال تغييرٍ على حياتك وتبنّي الجديد في عملك

GMT 18:03 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام لأنها ستكون محملة بالأحداث
العرب اليوم - تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام لأنها ستكون محملة بالأحداث

GMT 13:49 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

غصن يُقاضي "نيسان" و"ميتسوبيشي" ويطالبهما بتعويض
العرب اليوم - غصن يُقاضي "نيسان" و"ميتسوبيشي" ويطالبهما بتعويض

GMT 12:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعاني من ظروف مخيّبة للآمال وتشكو من التأخير
العرب اليوم - تعاني من ظروف مخيّبة للآمال وتشكو من التأخير

GMT 00:03 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض
العرب اليوم - اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض

GMT 18:18 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 18:13 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك
العرب اليوم - الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك

GMT 20:50 2016 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

ممدوح عبد العليم يفارق الحياة بعد مشوار فنيّ طويل
العرب اليوم - ممدوح عبد العليم يفارق الحياة بعد مشوار فنيّ طويل

GMT 07:08 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تناول الجوز لمدة ستة أسابيع يقي من سرطان الأمعاء
العرب اليوم - تناول الجوز لمدة ستة أسابيع يقي من سرطان الأمعاء

GMT 11:58 2019 الجمعة ,05 تموز / يوليو

وفاة شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
العرب اليوم - وفاة شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

GMT 01:34 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

الشاعر يؤكّد أن السياحة في مصر تتحسن
العرب اليوم - الشاعر يؤكّد أن السياحة في مصر تتحسن

GMT 07:48 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

جزيرة "باكسوس" تساعد الزائرين في اكتشاف نمط الحياة اليوناني
العرب اليوم - جزيرة "باكسوس" تساعد الزائرين في اكتشاف نمط الحياة اليوناني

GMT 12:08 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر

قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"
العرب اليوم - قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"

GMT 13:02 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

مديحة حمدى ورامى إمام يشاهدان الليلة 67 من مسرحية "سلم نفسك"
العرب اليوم - مديحة حمدى ورامى إمام يشاهدان الليلة 67 من مسرحية "سلم نفسك"

GMT 14:38 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

طريقة عمل خلطة الزعتر الخاصة للمناقيش
العرب اليوم - طريقة عمل خلطة الزعتر الخاصة للمناقيش

GMT 04:08 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

نقل مستشفى الولادة والأطفال في بلجرشي إلى مقره الجديد
العرب اليوم - نقل مستشفى الولادة والأطفال في بلجرشي إلى مقره الجديد

GMT 06:55 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

مستخدمو انترنت يصفون شكل مطار بكين بالجهاز التناسلي للمرأة
العرب اليوم - مستخدمو انترنت يصفون شكل مطار بكين بالجهاز التناسلي للمرأة

GMT 01:33 2017 السبت ,28 كانون الثاني / يناير

مادلين مطر تختار الإنتاج لنفسها لتبتعد عن القيود الفنية
العرب اليوم - مادلين مطر تختار الإنتاج لنفسها لتبتعد عن القيود الفنية

GMT 02:18 2017 الجمعة ,17 شباط / فبراير

بترا أورفلي تؤكد أهمية القبعات والوشاحات لأناقة المرأة
العرب اليوم - بترا أورفلي تؤكد أهمية القبعات والوشاحات لأناقة المرأة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab