إصابة 47 حالة جديدة بالبكتيريا القولونية في أميركا

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بمرض "البكتيريا الإشريكية القولونية".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي الحالات المسجلة إلى 84 حالة، في أربع ولايات بالغرب الأوسط، هي: ميشيجان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا. وما زال سبب الإصابة بالعدوى غير معروف حتى الآن.