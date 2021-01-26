تسجيل 117 وفاة و9102 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 9102 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و117 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.676.838 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.587 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.345.985 حالة .