الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح سبوتنيك v الروسي ضد كورونا
آخر تحديث GMT12:16:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

لقاح ضد فيروس "كورونا"
أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الخميس عن اكتمال مرحلة التطعيم ضد تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح سبوتنيك v الروسي ضد كورونا الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح سبوتنيك v الروسي ضد كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 10:33 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

ألمانيا تعلن رسمياً دخولها في موجة ثالثة من فيروس كورونا بعد تسجيلها اليوم ارتفاعاً حاداً في الإصابات
العرب اليوم - ألمانيا تعلن رسمياً دخولها في موجة ثالثة من فيروس كورونا بعد تسجيلها اليوم ارتفاعاً حاداً في الإصابات

GMT 08:50 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

روسيا تسجل 9,2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال اليوم الماضي
العرب اليوم - روسيا تسجل 9,2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال اليوم الماضي

GMT 22:48 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

مصر تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

GMT 09:13 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

روسيا تسجل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتراجع في عدد الوفيات
العرب اليوم - روسيا تسجل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتراجع في عدد الوفيات

GMT 09:04 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

إصابات كورونا اليومية في روسيا تتراجع مجددا إلى 10.5 ألف
العرب اليوم - إصابات كورونا اليومية في روسيا تتراجع مجددا إلى 10.5 ألف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:39 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

أبرز أفكار تنسيق اللون الأصفر من أشهر الماركات العالمية
العرب اليوم - أبرز أفكار تنسيق اللون الأصفر من أشهر الماركات العالمية

GMT 02:04 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة
العرب اليوم - حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة

GMT 03:43 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

احدث تصميمات غرف نوم فخمة ومبهرة تليق بالقصور
العرب اليوم - احدث تصميمات غرف نوم فخمة ومبهرة تليق بالقصور

GMT 08:04 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

مايك بومبيو يدعو لتغيير القيادة الفلسطينية الحالية
العرب اليوم - مايك بومبيو يدعو لتغيير القيادة الفلسطينية الحالية

GMT 01:47 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

فجر السعيد تكشف تطورات أزمة "ماما أنيسة" الصحية
العرب اليوم - فجر السعيد تكشف تطورات أزمة "ماما أنيسة" الصحية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:42 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

السعودية تقرر تمديد الخفض الإضافي للإنتاج وسعر النفط يقفز
العرب اليوم - السعودية تقرر تمديد الخفض الإضافي للإنتاج وسعر النفط يقفز

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 19:25 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

"أبل" تفتح جميع متاجرها في أمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا
العرب اليوم - "أبل" تفتح جميع متاجرها في أمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا

GMT 03:27 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

"منتزه الوثبة" تجربة ساحرة لعشاق الاسترخاء في أبوظبي
العرب اليوم - "منتزه الوثبة" تجربة ساحرة لعشاق الاسترخاء في أبوظبي

GMT 10:25 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

محمد بن راشد يؤكد أن طواف الإمارات يعكس المكانة المرموقة للدولة
العرب اليوم - محمد بن راشد يؤكد أن طواف الإمارات يعكس المكانة المرموقة للدولة

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 04:08 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

إيلون موسك يخسر 6 مليارات دولار بعد تراجع أسهم "تسلا"
العرب اليوم - إيلون موسك يخسر 6 مليارات دولار بعد تراجع أسهم "تسلا"

GMT 03:43 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

"ماتشو بيتشو" في بيرو تعيد فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق
العرب اليوم - "ماتشو بيتشو" في بيرو تعيد فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق

GMT 03:23 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

"مجموعة العشرين" تعتمد خطة إنقاذ للاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "مجموعة العشرين" تعتمد خطة إنقاذ للاقتصاد العالمي

GMT 21:48 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
العرب اليوم - يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:14 2016 الإثنين ,15 آب / أغسطس

"كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية
العرب اليوم - "كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية

GMT 03:06 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

تعرف على أبرز 8 محركات سيارات تم تعديلها في 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز 8 محركات سيارات تم تعديلها في 2021

GMT 14:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الطراز الكلاسيكي الفرنسي الأفضل عالميًا في تصميم الديكور الداخلي
العرب اليوم - الطراز الكلاسيكي الفرنسي الأفضل عالميًا في تصميم الديكور الداخلي

GMT 09:28 2016 الأحد ,05 حزيران / يونيو

الفنان محمد رياض يؤكد أنه لا توجد قرابه له مع محمود مرسي
العرب اليوم - الفنان محمد رياض يؤكد أنه لا توجد قرابه له مع محمود مرسي

GMT 02:05 2017 الجمعة ,09 حزيران / يونيو

الفنانة فادية عبدالغني تؤكد أنّ رمضان له طعم خاص عندها
العرب اليوم - الفنانة فادية عبدالغني تؤكد أنّ رمضان له طعم خاص عندها

GMT 12:16 2016 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

دراسة تكشف أن جسم الإنسان مصمم لبناء مخازن للدهون لإنتاج الطاقة تخزين الطاقة
العرب اليوم - دراسة تكشف أن جسم الإنسان مصمم لبناء مخازن للدهون لإنتاج الطاقة تخزين الطاقة

GMT 12:48 2017 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

سيف الدين السبيعي يوضح أن وفاة أبيه خسارة كبيرة للوطن
العرب اليوم - سيف الدين السبيعي يوضح أن وفاة أبيه خسارة كبيرة للوطن

GMT 04:57 2016 السبت ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ديمي روز تظهر في فستان مثير بلا ملابس داخلية
العرب اليوم - ديمي روز تظهر في فستان مثير بلا ملابس داخلية

GMT 17:51 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

موديلات فساتين زفاف ميدي 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين زفاف ميدي 2021

GMT 18:15 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس
العرب اليوم - زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس

GMT 12:30 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

ميلانيا ترامب تُثير سخريةً وجدلًا كبيرًا في الكونغرس
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تُثير سخريةً وجدلًا كبيرًا في الكونغرس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab