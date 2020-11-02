روسيا تسجل 238 وفاة و18257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا 238 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصلية إلى 28473 حالة، وارتفع عدد الإصابات بواقع 18257 ما يرفع الحصيلة إلى مليون و655038 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

يتبع ..