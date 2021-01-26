بلجيكا تسجل 35 وفاة و1192 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1192 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و35 وفاة وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 694.858 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20.814 حالة وفاة .