سماسرة أدوية الإجهاض ينتشرون على وسائل التواصل الإجتماعي

لم تحتمل السيدة ناريمان (اسم مستعار) حملها بطفل مصاب بتشوهات خلقية، و كذلك لزوجها الذي أصابته صدمة كبيرة بعد أن علم بأن زوجته حامل وهي تتناول دواء يسبب التشوهات الخلقية للجنين في حال حملها، وبعد التفكير مليا أخبرها زوجها بضرورة إجهاض.