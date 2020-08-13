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تعرف على صلاحية الكمامة والتخلص منها بالحرق

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العرب اليوم - تعرف على صلاحية الكمامة والتخلص منها بالحرق

الكمامة
عمان - العرب اليوم

جاء قرار «الحكومة» بالزامية ارتداء الكمامات والقفازات في المنشأت العامة ولمراجعيها وللمواطنين كاجراء احترازي لمنع انتشار عدوى كورونا وحماية المجتمع اعتبارا من يوم السبت المقبل.

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تعرف على صلاحية الكمامة والتخلص منها بالحرق تعرف على صلاحية الكمامة والتخلص منها بالحرق



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