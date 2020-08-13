تعرف على صلاحية الكمامة والتخلص منها بالحرق

جاء قرار «الحكومة» بالزامية ارتداء الكمامات والقفازات في المنشأت العامة ولمراجعيها وللمواطنين كاجراء احترازي لمنع انتشار عدوى كورونا وحماية المجتمع اعتبارا من يوم السبت المقبل.