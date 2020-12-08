حظر تجول في إسرائيل بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرض، اعتبارا من الأربعاء، حظر تجوّل ليلي لكبح وتيرة إصابات كوفيد-19 التي تسارعت في الأسابيع الأخيرة وقرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل والتي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "فرض حظر تجول ليلي" اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وجاء في البيان أن "الأعمال التجارية ستكون ممنوعة خلال حظر التجول الليلي، وستفرض قيود على التنقّل بين المناطق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل لكن سيفتح مزيد من مراكز التسوّق والأسواق ضمن القواعد الصحية المفروضة، فيما سيسمح للمتاحف والمراكز الثقافية بأن تفتح أبوابها بنسب محدّدة من طاقتها الاستيعابية وأوضح متحدّث باسم وزارة الصحة أن الحكومة ستضع تفاصيل حظر التجوّل قبل دخوله حيّز التنفيذ.