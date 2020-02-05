التلفزيون الصيني يؤكد أن فريق البحث في جامعة جيجيانغ توصل إلى دواء فعال نجح في التجربة شرق البلاد

نقل مراسل عن تلفزيون الصين المركزي، تأكيده أن فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية، توصل إلى "دواء فعال وحاسم" لمكافة فيروس "كورونا"، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد، وأضاف أن أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، وصلوا صباح اليوم إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة "كورونا"، من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه.