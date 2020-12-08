الهند تسجل 385 حالة وفاة و26567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 385 حالة وفاة و26567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 140958 شخصا فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9703770 حالة.