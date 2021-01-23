بلجيكا تسجل 2444 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 55 وفاة وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان اليوم أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 689271 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20675 وفاة.