وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا
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وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا

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العرب اليوم - وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا

وزارة الصحة الروسية
موسكو - العرب اليوم

وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا

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وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا وزير الصحة الروسي يعلن أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لكورونا



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