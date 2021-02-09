بدأت إيران اليوم الثلاثاء حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا وذكر مراسل أر تي أن نجل وزير الصحة الإيراني أول من تلقى اللقاح الروسي مع بداية التطعيم في إيران.