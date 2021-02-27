إصابات كورونا تلامس 114 مليونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لموقع "وورلد ميتر" أن ما يزيد على 113.99 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و529421 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.