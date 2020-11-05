ألمانيا تسجل 19990 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 19990 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 597.583 حالة.

وكشفت بيانات المعهد الألماني عن تسجيل 118 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10930.