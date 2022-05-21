كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن عدم وجود أي حالة من "جدري القردة" في لبنان حتى الآن وفي حديث صحفي، أكد فراس الأبيض أنه "لا وجود لحالات من "جدري القردة في لبنان حتى الآن". وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أنه "فور اكتشاف أي حالة بالبلاد، ستعلن عنها الوزارة فورا".