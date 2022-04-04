إصدار وثيقة تساعد على استخدام الأجهزة الرقمية لإدارة عدم انتظام ضربات القلب
آخر تحديث GMT09:46:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

إصدار وثيقة تساعد على استخدام الأجهزة الرقمية لإدارة عدم انتظام ضربات القلب

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصدار وثيقة تساعد على استخدام الأجهزة الرقمية لإدارة عدم انتظام ضربات القلب

غرفة العمليات
القاهرة - العرب اليوم

نشرت مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) وثيقة حول كيفية استخدام الأجهزة الرقمية لاكتشاف وإدارة عدم انتظام ضربات القلب، وحددت من الذي يجب أن يراقب معدل ضربات قلبه وأوضحت رئيسة فريق البحث الدكتورة إيما سفينبيرج "قبل استخدام تقنية لمراقبة معدل ضربات القلب أو إيقاعها، يجب أن يتفق المرضى والجمهور مع طبيبهم بشأن الجهاز الذي يجب استخدامه، ومدة استخدامه، وماذا يفعل إذا أصدر الجهاز تحذيرا".

وأضافت سفينبيرج: "يحتاج الناس إلى معرفة كيفية الرد على التعليقات الواردة من الجهاز. هل يحتاجون إلى الإسراع إلى غرفة الطوارئ، أم يمكنهم انتظار موعد روتيني؟ إنه يخلق الارتباك وعدم اليقين إذا لم تكن هناك خطة إدارة في المكان" وتعتبر هذه الوثيقة بحسب القائمين على البحث أول دليل عملي للأطباء حول استخدام الأجهزة الرقمية لمراقبة نظم القلب ومعدل ضربات القلب، وهو مجال زاد بشكل كبير مع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وتوضح الوثيقة التقنيات التي يجب استخدامها ومتى وهي خطوة نحو رعاية صحية عادلة، كما ساعد المؤلف المشارك الممثل للمرضى "إنجا دروسارت" في تضمين المنظور العادي تعد مراقبة ضربات القلب باستخدام الأجهزة الرقمية وسيلة للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب بدون أعراض والتي يمكن علاجها. ومن الأمثلة التي طرح الخبراء أنه ما يقرب من ثلث المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني ليس لديهم أعراض ويمكن أن يتيح التشخيص المبكر العلاج المناسب لتقليل مخاطر السكتة الدماغية.

وتغطي ورقة البحثية جميع الأجهزة الرقمية الجديدة بما في ذلك بقع رسم القلب (ECG)، والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، وشرائط الساعد، وأشرطة الصدر، والخواتم وسماعات الأذن، والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية المزودة بتطبيقات مستشعر الوجه أو تطبيقات أطراف الأصابع.

وأشارت الدكتورة سفينبيرج إلى أن الأجهزة الرقمية مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب التي تأتي وتذهب، والمعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب. وقالت: "إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب مرتين فقط في السنة، فقد يكون من الصعب جدًا اكتشافها أثناء الاستشارة الطبية، يمكن أن تساعد الأجهزة في توثيق هذه الأحداث والمساعدة في إجراء التشخيص".

يوصي المؤلفون بأن النتائج غير الطبيعية على جهاز رقمي يجب أن يتم تقييمها من قبل فريق بما في ذلك أخصائي عدم انتظام ضربات القلب أو طبيب القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن القراءات غير العادية على جهاز معدل ضربات القلب للمستهلك (على سبيل المثال ساعة ذكية) غير كافية للتشخيص ويكون تأكيد تخطيط القلب إلزاميا وبحسب الوثيقة يمكن للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية استخدام التقنيات الرقمية للتحقق من الرجفان الأذيني الذي يمكن بعد ذلك علاجه لتقليل مخاطر السكتة الدماغية

وأكدت الدكتورة سفينبيرج على عدم شراء جهاز بدون وصفة طبية قد لا يكون لديه موافقة تنظيمية ويراقب باستمرار ضربات القلب دون أي ضرورة طبية للقيام بذلك وقالت الدكتورة سفينبيرج: "إن تطبيق الأجهزة الرقمية في اضطرابات نظم القلب هو مجال سريع التطور، وسيشهد المستقبل المزيد من المراقبة غير التلامسية، على سبيل المثال باستخدام الكاميرات ومكبرات الصوت الذكية، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في حالات الوباء، بالإضافة إلى المزيد ستعمل الأساليب الإحصائية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي على تحسين تفسير البيانات طويلة المدى من الأجهزة".

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصدار وثيقة تساعد على استخدام الأجهزة الرقمية لإدارة عدم انتظام ضربات القلب إصدار وثيقة تساعد على استخدام الأجهزة الرقمية لإدارة عدم انتظام ضربات القلب



أخبار ذات صلة

GMT 11:25 2022 الخميس ,07 تموز / يوليو

سنغافورة تؤكد أول إصابة محلية بفيروس جدري القرود
العرب اليوم - سنغافورة تؤكد أول إصابة محلية بفيروس جدري القرود

GMT 09:50 2022 الإثنين ,13 حزيران / يونيو

فنزويلا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس جدرى القرود
العرب اليوم - فنزويلا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس جدرى القرود

GMT 07:15 2022 الخميس ,09 حزيران / يونيو

تأكيد أول إصابة بجدري القردة في البرازيل
العرب اليوم - تأكيد أول إصابة بجدري القردة في البرازيل

GMT 15:39 2022 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

الإمارات ترصد أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها
العرب اليوم - الإمارات ترصد أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها

GMT 11:35 2022 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

"الصحة العالمية" تعلن تسجيل 131 حالة لجدري القردة في 17 دولة
العرب اليوم - "الصحة العالمية" تعلن تسجيل 131 حالة لجدري القردة في 17 دولة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:57 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

العنود بدر تتألق بإطلالات صيفية ساحرة
العرب اليوم - العنود بدر تتألق بإطلالات صيفية ساحرة

GMT 08:46 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

أجمل البلدان العربية لقضاء عيد الأضحى
العرب اليوم - أجمل البلدان العربية لقضاء عيد الأضحى

GMT 08:40 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

أفكار بسيطة لتجديد ديكور المنزل في عيد الأضحى
العرب اليوم - أفكار بسيطة لتجديد ديكور المنزل في عيد الأضحى

GMT 23:38 2022 الجمعة ,08 تموز / يوليو

بشارْ الأسدْ يزورُ حلبَ ويفتتحُ محطةً للكهرباءِ
العرب اليوم - بشارْ الأسدْ يزورُ حلبَ ويفتتحُ محطةً للكهرباءِ

GMT 08:12 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

ريهام سعيد تتراجع عن قرار اعتزال الإعلام
العرب اليوم - ريهام سعيد تتراجع عن قرار اعتزال الإعلام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 22:52 2019 الجمعة ,28 حزيران / يونيو

تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة
العرب اليوم - تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة

GMT 23:44 2020 الأحد ,02 شباط / فبراير

صورة لإحدى الممرضات في الصين تثير القلق على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صورة لإحدى الممرضات في الصين تثير القلق على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 04:34 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو

مقتدى الصدر يعود بقوة إلى الساحة السياسية بعد تهميشه لسنوات
العرب اليوم - مقتدى الصدر يعود بقوة إلى الساحة السياسية بعد تهميشه لسنوات

GMT 18:58 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر
العرب اليوم - ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر

GMT 02:35 2014 السبت ,16 آب / أغسطس

صوفي تيرنر تجسد شخصية ماري شيلي في فيلم عن حياتها
العرب اليوم - صوفي تيرنر تجسد شخصية ماري شيلي في فيلم عن حياتها

GMT 11:35 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

بدء تصويت البدو الرحل فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الجزائر
العرب اليوم - بدء تصويت البدو الرحل فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الجزائر

GMT 07:32 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

تويوتا تطرح النسخة الجديدة من سيارة سوبرا بمحرك بي إم دابليو
العرب اليوم - تويوتا تطرح النسخة الجديدة من سيارة سوبرا بمحرك بي إم دابليو

GMT 21:21 2018 السبت ,05 أيار / مايو

"الغارديان" تكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام تشيلسي
العرب اليوم - "الغارديان" تكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام تشيلسي

GMT 03:14 2013 السبت ,09 شباط / فبراير

الجمعية القطرية لهواه الحمام الزاجل تشارك في سباق "السيح"
العرب اليوم - الجمعية القطرية لهواه الحمام الزاجل تشارك في سباق "السيح"

GMT 10:05 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

إضافة محرك البنزين إلى الجولف قرار شجاع من "فولكس"
العرب اليوم - إضافة محرك البنزين إلى الجولف قرار شجاع من "فولكس"

GMT 01:21 2015 الأحد ,22 شباط / فبراير

"بياع الخبل" يطال حفر الباطن ويوقف الملاحة البحرية
العرب اليوم - "بياع الخبل" يطال حفر الباطن ويوقف الملاحة البحرية

GMT 11:10 2015 الخميس ,18 حزيران / يونيو

"بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين
العرب اليوم - "بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين

GMT 12:40 2016 الإثنين ,25 تموز / يوليو

مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي
العرب اليوم - مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي

GMT 13:25 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايو

مدينة "أور" السومرية تستعد لإدراجها على لائحة التراث العالمي
العرب اليوم - مدينة "أور" السومرية تستعد لإدراجها على لائحة التراث العالمي

GMT 05:32 2016 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

الحكم بإعدام كويتي وإيراني وسجن 20 آخرين في قضية "خلية العبدلي"
العرب اليوم - الحكم بإعدام كويتي وإيراني وسجن 20 آخرين في قضية "خلية العبدلي"

GMT 19:54 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس

النقاد يعتبرون ألبوم "معدي الناس" ليس الأفضل لكنه الأكثر إثارة للجدل
العرب اليوم - النقاد يعتبرون ألبوم "معدي الناس" ليس الأفضل لكنه الأكثر إثارة للجدل

GMT 07:04 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها
العرب اليوم - 10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

GMT 07:08 2019 السبت ,15 حزيران / يونيو

نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر
العرب اليوم - نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر

GMT 10:39 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

أحمد حسن يُشبِّه أزمة الأهلي بلقاء مصر والجزائر الشهير
العرب اليوم - أحمد حسن يُشبِّه أزمة الأهلي بلقاء مصر والجزائر الشهير

GMT 21:29 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

كيف نساعد الطفل على عمل صداقات في المدرسة؟
العرب اليوم - كيف نساعد الطفل على عمل صداقات في المدرسة؟

GMT 08:17 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

علامة ميتسوبيشي اليابانية تحرك أسعار "إكسباندر وإكليبس"
العرب اليوم - علامة ميتسوبيشي اليابانية تحرك أسعار "إكسباندر وإكليبس"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab