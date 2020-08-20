تراجع الإصابات بكورونا في مصر وطرح اللقاح الشهر المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات مهمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في الفنادق، خاصة مع سفر عدد من المواطنين لقضاء الإجازة الصيفية بالمناطق الساحلية.