الهند تسجل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 9.77 مليون،فيما سجلت 412 حالة وفاة .